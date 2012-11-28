Транспортної розв'язки по Немирівському шосе – К.Маркса не буде

Проектом Генерального плану Вінниці, який розглядався на громадських слуханнях на початку місяця, передбачено влаштування у місті 3-4 великих багаторівневих транспортних розв'язок.

Про це «Місту над Бугом» повідомив головний архітектор Вінниці Олександр Рекута.

У порівнянні з минулою версією Генплану їхня кількість скоротилась. Наприклад, розробники Генплану відмовилися від ідеї транспортної розв'язки по Немирівському шосе-Карла Маркса.

За його словами, пана Рекути, наразі Генпланом Вінниці передбачені, зокрема, дворівнева розв'язка по Київській-Гонти, а також по Хмельницькому шосе-Максимовича.

- Великі транспортні розв’язки накладають серйозні обмеження на території, на котрих вони «розкручені», - каже пан Рекута. - .Тобто, це означає, що вже сьогодні там необхідно заборонити будь-яку будівельну діяльність та інвестиційні заходи. Це стосується навіть індивідуальної забудови. Це означає, якщо ми змінили «червоні лінії» з достатньо скромних на великий вузол, це то в їх межах ми не маємо права надавати людям дозвіл на якусь реконструкцію, капремонт, добудови тощо, а тим більше – на нове будівництво.