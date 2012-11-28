За місяць вінничани викинули на пальне 228 мільйонів

У жовтні 2012р. суб’єктами господарювання області через мережу автозаправних станцій, що нараховує 311 одиниць, було продано у роздріб світлих нафтопродуктів, газу скрапленого та стисненого для автомобілів на загальну суму 228,2 млн. грн., з якої 138,7 млн. грн. (60,8%) становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного, 75,2 млн. грн. (32,9%) – дизельного пального, 4,5 млн. грн. (2,0%) – газу стисненого та 9,7 млн. грн. (4,3%) - газу скрапленого.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Бензину моторного було реалізовано 9,5 тис. т, що складає 104,3% обороту жовтня 2011р., дизельного пального – 6,3 тис. т ( 126,0% ), газу стисненого – 0,4 тис. т ( 87,8 % ), газу скрапленого – 0,9 тис. т ( 138,9% ).

В обсязі реалізованого бензину 44,4% припадало на продаж бензину марок А-94-98; 50,8% - А-90-93 та 4,8%- А-72-80.

Дані щодо продажу світлих нафтопродуктів та газу через мережу АЗС наведено нижче.



