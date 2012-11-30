„Водоканал”, ТТУ та об’єднання ринків земельного податку не платитимуть

Депутати вінницької міської ради звільнили від сплати земельного податку чотири підприємства. Серед них - „Вінницяоблводоканал”, Вінницьке ТТУ та Госпрозрахункове об'єднання ринків м. Вінниці.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні на сесії вінницької міської ради.

Як повідомила директор департаменту фінансів Наталія Луценко, два з них - „Вінницяоблводоканал” та Вінницьке ТТУ забезпечують життєдіяльність нашого міста. Управління комунальної власності - створює нормальні умови для роботи органів влади обласного рівня. Їх від сплати земельного податку звільнено на рік, - 2013-й.

Що ж стосується Госпрозрахункового об'єднання ринків, то, за словами пані Луценко, профільна депутатська комісія запропонувала надати йому згадану пільгу лише на три місяці, з січня по березень 2013 року. Протягом цього часу ситуацію на ринку вивчать, а потім вирішать, чи продовжити надання пільги надалі.

- Згідно з цим рішенням, ринок нічого не сплачує до бюджету, і люди з села, які продають власноручно вирощену продукцію, теж нічого не повинні платити ринку, позаяк ми надаємо їм таку пільгу, - каже міський голова Володимир Гройсман. – Наша думка така. Три місяці діятиме звільнення від сплати земельного податку для об'єднання ринків. Ми проведемо перевірки, і якщо буде встановлено, що зі згаданих сільських жителів справді ніхто не отримує кошти, тоді пільгу продовжимо.

Сума земельного податку нараховується в розмірі 1% від нормативно-грошової оцінки землі. Річна сума надходжень від сплати земельного податку об’єднанням ринків становить 140 тис. грн., - сказав секретар Вінницької міської ради Сергій Моргунов.

Посадовець вважає звільнення від сплати земельного податку комунальних підприємств цілком логічним і обґрунтованим, позаяк усі платежі впливають на формування тарифів на послуги, які ними надаються.

- Згідно з чинним законодавством ми можемо надати їм такі пільги, аби зменшити податкове навантаження на тариф, - сказав пан Моргунов.

