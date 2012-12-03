Під зсувом піску в кар’єрі загинули діти

2 грудня о 15:00 до служби порятунку МНС України у м. Тульчин від чергового районного управління УМВС області надійшло повідомлення про те, що в стихійному піщаному кар’єрі смт. Кирнасівка стався зсув та під шаром піску перебувають двоє дітей

Про це повідомила прес-служба МНС.

На місце події для проведення аварійно-рятувальних робіт були негайно направлені рятувальники та медики. В результаті проведення пошуково-рятувальних робіт о 15:33 з-під шару піску без ознак життя було вилучено тіла двох дітей. Медики намагалися повернути дітей до життя, однак реанімаційні заходи результатів не дали.

Внаслідок асфіксії під двометровим шаром піску загинули брат з сестрою, 1997 та 1999 років народження.

Про подію за номером "102" повідомив друг загиблих, який разом з ними грався в стихійному піщаному кар’єрі.

На місці події працювала оперативна група МНС України у Вінницькій області, прокуратура району, слідча група УМВС України у Вінницькій області, швидка медична допомога.