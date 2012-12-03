У Вінниці будують лазню, яка жертиме газ, як всі школи Хмільника

Департамент капітального будівництва Вінницької міськради 12 листопада за результатами тендеру уклав угоду з ДП Міністерства оборони України «Вінницьке інженерно-будівельне управління» на завершення будівництва лазні вартістю 4,85 млн. грн.

Про це повідомляє сайт «Наші гроші» з посиланням на відомості, опубліковані в «Віснику державних закупівель».

Двоповерхову лазню в житловому будинку на розі вулиць Смірнова – 1 пров. Український потрібно збудувати до кінця цього року.

На першому поверсі будівлі розташовані жіноче та чоловіче відділення лазні загальною місткістю 60 місць. Передбачено встановлення двох котлів на природному газі. Річна потреба лазні в газу становитиме 467 тис кубометрів. Ця кількість газу порівнянна з річним обсягом газу, який споживають всі структури управління освіти Хмільницької міськради, яке замовило на 2012 рік 597 тис. кубометрів газу.