Розстріляли вікна редакції районної газети

10:00, 03 грудня 2012
Вінниця
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На п’яну голову

26 листопада в Козятинський райвідділ міліції надійшло повідомлення від головного редактора районної газети «Вісник Козятинщини». За його словами, невідома особа вночі пошкодила віконне скло в редакції. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Під час проведення огляду приміщення, працівниками міліції слідів проникнення до редакції не було виявлено. Як з’ясувалось, крім квітів, які знаходилися на підвіконні, нічого не зникло. З місця події вилучено металеві кульки (набої до пневматичного пістолета). Працівниками міліції встановлено, що правопорушення вчинив 21-річний житель с.Козятин.

Зі слів підозрюваного, літом цього року він придбав собі пневматичний пістолет. 25 листопада близько 23.00 години, перебуваючи під дією алкоголю, він вирішив постріляти з пістолета. Як стверджує, стріляв по гаражу, випадково потрапивши по вікнам. Про те, що в цьому приміщенні знаходиться редакція газети, він не знав.

В ході проведення перевірки у чоловіка було вилучено пневматичний пістолет.

Свою провину зловмисник визнав повністю та зголосився відшкодувати всі завдані збитки. Наразі триває перевірка, за результатами якої буде надана правова оцінки його діям.

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