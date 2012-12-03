П‘яному чоловіку відрізало пальці

1 грудня о 7:00 на пункт звязку державної пожежно-рятувальної частини №9 міста Хмільник від чергової лікарні надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення було доставлено чоловіка, 1954 року народження, жителя с.Стара Гута, з діагнозом «ампутація 2, 3, 4, 5 пальців лівої кисті».

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Чоловік отримав травму під час господарчих робіт. Перебуваючи в стані алкогольного спяніння він випадково всунув руку у працюючу січкарню.

Потерпілий госпіталізований в травматологічне відділення районної лікарні у стабільному стані. Рятувальники вкотре застерігають, що людська безпечність, притуплена ще й «оковитою», може призвести до трагічних наслідків.

