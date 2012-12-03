Сніг йтиме ще й завтра

За прогнозами Українського гідрометеорологічного центру МНС, в Україні до 13 грудня утримуватиметься холодна зимова погода з періодами рясних опадів. Про це під час брифінгу повідомив директор Гідрометцентру Микола Кульбіда.

- Перша половина грудня - період із досить активною циклонічною діяльністю. Опади спостерігатимуться 3-4 та 7-13 грудня. Температурний режим коливатиметься в межах норми. Нічні температури становитимуть -1…-7°С, денні – близько 0°С. На півдні та сході +5…+10°», - повідомив Кульбіда.

Він також відзначив, що в північних і центральних областях у понеділок випаде мокрий сніг, на заході - сніг, а в південних і східних областях очікуються інтенсивні дощі. Пориви вітру у всіх регіонах становитимуть 15-20 м/с, у центрі - до 24 м/с, а в південних областях – 25-30 м/с, місцями до 35 м/с.



