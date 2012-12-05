Наші чиновники беруть хабарі, як папуаси

Згідно з цьогорічним результатом індексу сприйняття корупції Україна посідає 144 місце зі 176 країн, охоплених дослідженням. Такими є результати дослідження, проведеного Transparency International, повідомляє Українська правда.

Так, Україна набрала лише 26 балів зі 100 можливих.

Чим нижче бал, тим ближче країна знаходиться до корупційної прірви. 26 балів також отримали Сирія, Папуа-Нова Гвінея, Конго, Еритрея. Краща ситуація, тобто 27 балів мають Кенія, Пакистан і Нігерія. У Росії – 28 балів. Найкраща ситуація – 90 балів у Данії, Фінляндії та у Новій Зеландії. Найгірша ситуація у Сомалі, яка отримала лише 8 балів.

Будь-який результат, менший за 30 балів, з точки зору Transparency International вважається "ганьбою для нації", - зазначається у прес-релізі організації. Минулорічний показник України складав 27 балів (2,3 бали за старою методологією). Найголовнішими чинниками зростання корупції, на думку експертів Transparency International, стала бездіяльність Національного антикорупційного комітету при президенті, яка вже більше року не проводить засідань.

"Державна програма протидії корупції коштує не дорожче за папір, на якому вона надрукована. Заявлені кошти на реалізацію державної антикорупційної програми в 2011-2012 рр. так і не було виділено", - назвали в організації ще одну причину.

"Зміни у законодавстві про держзакупівлі вивели в тінь десятки мільярдів державних коштів. Громадян фактично позбавили права на інформацію про закупівлі, здійснені за народні гроші", - наголосили в організації.