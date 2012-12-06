На Вінниччині побільшає сонячних кіловат
10:40, 06 грудня 2012Вінниця
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Запрацювала четверта чергу Гальжбіївської сонячної електростанції.
Компанія "Енергоінвест", що пеціалізується на виробництві електроенергії з поновлюваних джерел, ввела в експлуатацію четверту чергу Гальжбіївської сонячної електростанції (Ямпільський район, Вінницька область).
Про це повідомляють «Українські Новини» з посиланням на заступника директора розрахунково-диспетчерського центру підприємства Валерія Плекита.
За його словами, потужність четвертої черги електростанції складе 310,08 кВт.
Загальна потужність 4 черг становить 1,264 МВт.
У складі станції буде 5 черг, загальна потужність яких становить 1 446,66 кВт.
Будівництво останньої черги компанія завершить вже в 2013 році.
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