Цукровики «пробачили» 15 млн. грн. своїх боргів

Суму в понад півтора десятка мільйонів гривень незаконно привласнили керівники одного з підприємств-цукровиробників на Вінниччині.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Останні роки підприємство замість виготовлення солодкої продукції фактично нарощувало власні борги, отримуючи мільйонні кредити начебто на модернізацію та розвиток виробництва, однак не спрямовуючи кошти за призначенням і не поспішаючи повертати позичене. Спробою розрубати вузол проблем стало оголошення підприємства банкрутом.

До справедливих вимог повернути кредиторам борги додалися претензії з боку податківців: за законом, якщо протягом трьох років суб’єкт господарювання не розраховується з боргами, то так звана сума безнадійної кредиторської заборгованості (накопичені борги) включаються до валового доходу підприємства – суми, з якої потрібно сплачувати податки.

Таким чином, службові особи завинили бюджету понад 3,8 млн. грн. податків. Слідчими податкової міліції розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.212 Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Вживаються заходи по відшкодуванню завданих державі збитків.

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