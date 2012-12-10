Підліток провалився під лід

8 грудня близько 23:32 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №2 м.Вінниця надійшло повідомлення про те, що на річці Південний Буг стався нещасний випадок.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, місцева компанія із п’яти підлітків відпочивала на березі річки. Один із юнаків вирішив випробувати лід на міцність. На відстані приблизно 15 метрів від берега, лід не витримав ваги хлопця та проломився. Юнак почав тонути. Інші його товариші, 17 і 18-ти років, негайно кинулися допомагати хлопцеві, та самі стали «заручниками» тонкої криги. Ще один із відпочиваючих, 16-річний хлопець витягнув їх на берег. Однак одного з товаришів врятувати не вдалося. Про надзвичайну пригоду на річці Південний Буг, повідомила рятувальникам дівчина, яка була у компанії молодих хлопців.

Бійці МНС одразу виїхали на місце події. За допомогою надувного човна та шансового інструменту були проведені пошукові роботи постраждалого. Вранці тіло юнака підняли на поверхню водолази-рятувальники групи водолазних робіт АРЗ СП ТУ МНС.

Інших двох потерпілих госпіталізували до дитячої обласної лікарні з діагнозом «загальне переохолодження та алкогольне сп’яніння». На даний момент молоді люди знаходяться у реанімаційному відділенні у стабільному стані середньої важкості.

МНС вкотре застерігає: виходити на водойми, вкриті тонкою кригою та присипані снігом, рівноцінно самогубству. Бережіть своє здоров’я!