2-річний малюк наївся марганцовки

8 грудня близько 12:30 години на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частин №8 м. Жмеринка надійшло повідомлення про те, що каретою швидкої допомоги близько 12:00 години до місцевої лікарні було доставлено 2-річного хлопчика з діагнозом «хімічний опік шлунку, ротової порожнини та стравоходу».

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося згодом, малюк отримав опіки, наївшись марганцівки.

Лікарі оглянули хлопчика, та надали першу медичну допомогу, після чого його було переведено до обласної динячої лікарні м. Вінниця. Стан потерпілого задовільний.

Рятувальники вкотре звертаються до громадян не залишати без нагляду своїх малолітніх дітей.

