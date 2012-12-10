Лебідь примерз до криги

8 грудня близько 9:25 години на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №10 м. Гайсин від чергового ПП «Кріон» с. Бережне надійшло повідомлення про те, що у с. Бережне на р.Кублич примерз до криги лебідь.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

На місце пригоди одразу виїхали місцеві рятувальники. Як з’ясувалося, на відстані близько 80 метрів від берега знаходився лебідь, який не міг самостійно рухатися. Бійці МНС за допомогою надувного човна, костюмів Л-1 та рятувальної мотузки визволили птаха із криги. Врятованого передали працівникам зоопарку «Альпак» м. Гайсин.

