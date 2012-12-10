Готуйте на ялинку 60 гривень

Лісогосподарські підприємства Вінницької області готові розпочати реалізацію новорічних ялинок та сосен за вже випробуваною у минулому році системою: до кожного новорічного дерева прикріплюється електронний чіп таким чином, що зняти його без пошкодження неможливо. У ярлику міститься інформація про походження сосни, ялинки.

Завдяки цьому можна визначити відповідність товару супровідним документам. Тому будь-якому працівнику міліції або інших контролюючих органів легко перевірити законність придбання ялинок, сосен з лісових плантацій і виявити, чи не прибули вони з екологічно небезпечної Чорнобильської зони.

Загальна площа плантацій шпилькових порід для передноворічної реалізації сосни, ялинки на підприємствах ВОУЛМГ – 315 га.

У 2012 р. таких плантацій створено на площі 53 га (110% до плану):

- ялини звичайної – 15 га (54 тис. шт.)

- сосни звичайної – 9 га (45 тис. шт.)

- сосни кримської – 20 га (83 тис. шт.)

- ялиці білої – 9 га (31 тис. шт.)

У передноворічний період планується реалізувати 20,7 тис. шт. новорічних ялинок. В минулому році реалізовано 17 тис. шт.

Середня ціна новорічної ялинки у 2012 році планується на рівні 60 грн.