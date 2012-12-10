Через борги юнак пограбував банк

Працівники вінницької міліції затримали зловмисника, який вчинив розбійний напад на модульне відділення одного з банків в місті Вінниці.

23 листопада близько о 16.15 год. до чергової частини міліції на спецлінію «102» надійшло повідомлення від диспетчера пульту однієї з охоронних фірм міста Вінниці проте, що в відділенні банку, розташованого в центрі міста, відбулось спрацювання тривожної сигналізації.

Про це повідомляє СЗГ УМВС у Вінницькій області.

На місці пригоди слідчо-оперативною групою працівників міліції було встановлено, що до приміщення банківської установи зайшов невідомий чоловік та передав касиру записку вимогою добровільно віддати гроші, інакше він застосує силу. Для підтвердження своїх намірів зловмисник дістав з карману пістолет. Налякана працівниця банківського відділення зібрала усі гроші, що були в касі, та віддала їх зловмиснику. Після чого він з місця пригоди зник.

Як розповів начальник карного розшуку УМВС України у вінницькій області Олександр Глянько, працівниками міліції були вжиті усі необхідні заходи по встановленню та затриманню особи, причетної до цього правопорушення. Оперативники шукали зловмисника за описом, складеним зі слів касира, та відео з камер спостережень. Через два тижні зловмисник, причетний до даного правопорушення був затриманий. Ним виявився 19-річний житель Теплицького району. У Вінниці хлопець заочно навчався в одному з університетів.

Зі злів підозрюваного, на злочин він наважився через свої боргові зобов’язання. Своїми тимчасовими заробітками, молодик не міг назбирати 20 тисяч гривень, які він заборгував. Просити постійно грошей у батьків він не зміг, тому вирішив їх отримати злочинним шляхом – вчинити напад на відділення баку. Для більшої переконливості своїх намірів молодик взяв з собою іграшковий пістолет. Єдине чого не зміг передбачити зловмисник, що в касі виявиться незначна для нього сума – близько 2 000 гривень.

Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій). Затриманому оголошено про підозру. Зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Проводиться розслідування. За скоєння такого правопорушення передбачено покарання від 2 до 7 років ув’язнення.