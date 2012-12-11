Журналісти позмагаються на чемпіонаті України з шахів

14 грудня у Києві пройде перший чемпіонат України з шахів серед журналістів. Змагання зі швидких шахів, за підсумками якого буде сформована збірна України, організовує Національна спілка журналістів.

В турнірі візьмуть участь журналісти з різних регіонів нашої країни, серед яких будуть спортсмени різних розрядів. Поділля представлятиме триразовий чемпіон Вінниччини (зі швидких та блискавичних шахів) Михайло Шафір, кандидат у майстри спорту України.

Він став переможцем обласного етапу конкурсу серед спортивних журналістів «Вінниччина олімпійська» 2012 року.