Журналісти позмагаються на чемпіонаті України з шахів
13:40, 11 грудня 2012Вінниця
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Їде чемпіон Вінниччини
14 грудня у Києві пройде перший чемпіонат України з шахів серед журналістів. Змагання зі швидких шахів, за підсумками якого буде сформована збірна України, організовує Національна спілка журналістів.
В турнірі візьмуть участь журналісти з різних регіонів нашої країни, серед яких будуть спортсмени різних розрядів. Поділля представлятиме триразовий чемпіон Вінниччини (зі швидких та блискавичних шахів) Михайло Шафір, кандидат у майстри спорту України.
Він став переможцем обласного етапу конкурсу серед спортивних журналістів «Вінниччина олімпійська» 2012 року.
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