Фуру викинуло з траси на узбіччя

11 грудня о 10:50 в оперативно-диспечерську службу оперативно координаційного центру ТУ МНС у Вінницькій області надійшло повідомлення, що на виїзді з Вінниці, неподалік гіпермаркету «Епіцентр» вантажівку DAF, що робила маневр для заїзду скинуло з траси на узбіччя. Багатотонна машина одразу ж забуксувала.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

На місце події з аварійно-рятувального загону спеціального призначення теруправління негайно було направлено автомобіль підвищеної прохідності КРАЗ, який на буксирі витяг вантажівку з кювету на рівну дорогу. З приходом стрімкого похолодання це далеко подібні випадки далеко не поодинокі, тому рятувальники звертаються до водіїв бути вкрай обережними на дорогах.