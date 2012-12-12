Поблизу будинків дивіться догори

Над головами вінничан нависає льодяна небезпека. Величезні бурульки, які виросли з-за постійних перепадів температури, можуть у будь-який момент впасти на голову перехожих.

Територіальне управління МНС у Вінницькій області звертає увагу мешканців міста: нестійкі погодні умови ­– відлига вдень та мороз вночі, і значне накопичення снігу на покрівлях будівель сприяють активному утворенню бурульок і приводять до сповзання снігової маси, особливо із старих будинків. Загрозливою є ситуація поблизу під'їздів багатоповерхових будинків. Вірогідність травмування в цих місцях є найбільшою.

Будьте обережні йдучи повз будинки в період танення снігу, необхідно обходити ділянки, де звисають бурульки, бути особливо уважними. Спершу необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння льодових наростів. Необхідно триматись на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху. Категорично забороняється заходити за спеціальні огорожі поблизу будинків чи дерев.

Проходячи ці місця, спочатку необхідно переконатися у відсутності загрози падіння льодових наростів і бурульок.

Пам'ятайте, що дотримання цих основних заходів безпеки та порад дозволить вам уникнути трагедії.