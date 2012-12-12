Після снігу чекайте морозів

Вінниччина протягом 12-15 грудня буде під впливом дії чергових циклонів. Лише 14-15 грудня без опадів та суттєве зниження температури. Ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє вінницький Гідрометцентр. 12 грудня: Хмарно, вночі сніг, вдень сніг, місцями сильний, ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 1-6° морозу. 13 грудня: Хмарно з проясненнями, вночі сніг, вдень невеликий сніг, ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 1-6° морозу. За попередніми даними: 14 грудня: Мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17° морозу, вдень 8-13° морозу. 15 грудня: Мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14° морозу, вдень 6-11° морозу.

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