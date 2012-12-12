П‘ятничанам не бачити підстанції ще й 2013-го

ПАТ «Вінницяобленерго» не вдалося включити вінницьку підстанцію «П'ятничани» в інвестиційний план на наступний, 2013 рік.

Це означає, що модернізація підстанції може розпочатися лише у 2014 році, повідомляє радіо "Місто над Бугом.

- Проект був розроблений в 2010 році, - говорить технічний директор ПАТ «Вінницяобленерго» Юрій Касіч, - кошторисна вартість проетку склала 70 мільйонів гривень і поділена на 4 етапи. На жаль, Національна комісія вимагає реалізацію будь-якого проета впродовж 2 років. Тому в наступному році ми ми будемо актиулізувати проект, що реалізувати впродовуж двох років. Будемо проходити експертизу і будемо реалізовувати проект "П‘ятничани" вже в 2014 році.