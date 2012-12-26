Парламентський комітет очолив тільки один вінничанин

Вінницькі мажоритарники вже «пристроєні» по комітетах Верховної ради.

Варто зазначити, що керівна посада наразі дісталась тільки одному із наших земляків, - Григорій Калетнік очолить Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин .

«Команду вінничан» Петра Порошенка розпорошили: він працюватиме в комітеті з питань європейської інтеграції, Григорій Заболотний - в комітеті з питань бюджету, разом із Віктором Жеребнюком та Оксаною Калетнік, для якої комуністи «пробили» посаду заступника.

А Олександр Домбровський став членом Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин

Прогнозовані були й інтереси з поправкою на до парламентське минуле і для ще двох нардепів – «вінничан» : Микола Катеринчук став членом Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, а Микола Джига - заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією.