Фонд Порошенка привітав сільських дітей

Вже протягом 15 років Фонд Порошенка вітає дітей Вінницької області із новорічними святами. Не став винятком і цей рік - початком новорічних привітань від Фонду стала передача головою Фонду Порошенка - Мариною Порошенко дітям Вінниці 45 тисяч солодких подарункових наборів напередодні дня Святого Миколая.

Наразі Фонд Порошенка продовжив, розпочату у Вінниці акцію привітань й у районах Вінниччини.

Представники Фонду разом із колективом народної творчості подільського народного університету культури «Обрядова творчість та народні свята» за участі ансамблю пісні «Ладозвін» 25 грудня зі святковими привітаннями завітали до школярів Вороновицької загальноосвітньої школи № 1 (смт. Вороновиця, Вінницького району).

Вщент заповнений зал школярів оплесками радо зустрів гостей, які заспівали учням справжні українські пісні. На святі школярі також продемонстрували гостям свої знання та таланти, а на завершення кожна дитина отримала солодкий подарунок.

Шоколадні цукерки є найулюбленішими для учениці 3-Б класу Марії Щербини, вона із задоволенням співала разом учасниками свята. «Сьогодні на святі мені дуже сподобались пісні та солодощі, який мені подарували», - сказала школярка, додавши, що від Діда Мороза у подарунок хотіла б отримати ноутбук, який допомагатиме їй у навчанні.

Заступник директора Вороновицької школи №1 Лідія Сауляк подякувала Фонду Порошенка за увагу, яку протягом останніх років він приділяє дітям школи. «Сьогодні в нашій школі було дуже гарне дійство – ми отримували подарунки від Фонду Порошенка. Щиро вдячні Петру Олексійовичу за увагу та привітання», - сказала Л.Сауляк.

Також Фонд Порошенка з новорічними привітаннями відвідав два дитячі садочки Вороновиці, в яких кожний малюк отримав новорічний подарунок.

Загалом же новорічна акція від Фонду Порошенка триватиме до Різдвяних Свят, до цього часу 60 тисяч вінницьких дітей отримають свій новорічний подарунок.

Довідка:

Фонд Петра Порошенка заснований у 1998 році для допомоги дітям-сиротам, багатодітним родинам, малозабезпеченим людям похилого віку. Ідеологія Фонду проста - творити добро і здійснювати милосердя там, де є можливість це зробити.

Фондом започаткована благодійна новорічна акція, завдяки якій десятки тисяч сиріт України щорічно отримують подарунки до дня Святого Миколая.

Крім того, в рамках програми «Світ для дітей повинен бути яскравим», Фонд працює над створенням комфортних умов для позашкільного відпочинку та підтримці здорового фізичного розвитку дітей.