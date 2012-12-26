Бюджет-2013 прийняли 9 районів і два міста

В області триває процес затвердження місцевих бюджетів

Про це з посиланням на заступника голови облдержадміністрації Володимира Барецького повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

За словами посадовця, станом на 25 грудня із 33 районних та міських (міст обласного значення) бюджетів затверджено дев’ять районних та два міських.

Зокрема, бюджети Гайсинського, Жмеринського, Могилів-Подільського, Оратівського, Теплицького, Тиврівського, Хмільницького, Чернівецького, Шаргородського районів, а також м.Жмеринка і м.Хмільник.

Сьогодні бюджет міста на 2013 рік затвердить сесія вінницької міської ради.Володимир Барецький наголосив, що відповідно до планів роботи районних та міських (міст обласного значення) рад, всі районні та міські бюджети до кінця поточного року будуть розглянуті.

Він також повідомив, що розпочався процес затвердження бюджетів сільських та селищних рад, із 661 затверджено вже 5.

Станом на 25 грудня в цілому по області місцеві бюджети виконані на 98%, двадцятьма п’ятьма районами. Наближаються до виконання обласний бюджет та бюджет Тульчинського району. В процесі виконання знаходяться бюджети міст обласного значення, Немирівського та Літинського районів.

Заступник голови облдержадміністрації повідомив, що у поточному році з Державного бюджету передано області майже 130 млн. гривень додаткової дотації. Це дало можливість забезпечити у повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, що фінансується з відповідних місцевих бюджетів.

- В цілому по області видатки профінансовані на 98%, – резюмував Володимир Барецький.