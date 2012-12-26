Завтра роздаватимуть призи за сніговиків

27 грудня на площі Незалежності біля Вінницького міськвиконкомом влаштують змагання на найкращого сніговика. Сніг забезпечують комунальники, креатив учасники, повідомляє VINBAZAR.

Участь у змаганні може узяти будь-хто незважаючи на вік. Оцінюватимуть “шедеври” у номінаціях: найвищий сніговик, найкращий корпоративний сніговик, а також визначать найактивнішу родину та найдружнішу команду. Загалом організатори планують подарувати 20 призів у різних номінаціях. А крім чудового настрою та азарту, кожен зможе зігрітися гарячим чаєм.

Реєстрація “скульпторів” розпочнеться о 13:30 біля Вінницької міської ради, а старт змагання запланований на 14:00. Організатором дійства виступає відділ молоді та туризму, Молодіжна рада міста, а також teens-club “УНІВЕР”.

Ще один цікавий захід у Вінниці на який варто поглянути власними очима.