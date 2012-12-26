Біля медінституту "ворожка" знімала порчу зі студенток

Оперативники вінницької міліції затримали ворожку, яка на вулиці міста з молодих дівчат «знімала порчу» разом з грошима та коштовностями.

Про це повідомляє Ірина Добровольська з СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Поблизу медичного університету працівники вінницької міліції затримали «на гарячому» ворожку, яка під приводом зняття порчі, зцілення та пророкування долі залишала довірливих молодих дівчат без грошей, ювелірних прикрас та коштовних речей.

Своїх жертв 49-річна жителька міста Жмеринки вишукувала біля вінницьких навчальних закладів. Саме там з легкістю можна знайти бажаючих дізнатись про своє майбутнє, повернути втрачене кохання, відвести біду та хвороби від батьків та інші неприємності.

Будучи гарним психологом, під час розмови з дівчатами, ворожка уважно її вислуховувала, ставила питання, а потім виносила єдиний для всіх вердикт – причиню невдач є порча, зроблена на грошах. Шлях вирішення проблем єдиний – дати ворожці гроші та золоті прикраси. Вночі, керуючись «голосом зверху», вона відмовить та відверне усі негаразди, а ранком усе поверне.

Таким чином на гачок ворожки потрапила 18-річна студентка одного з навчальних закладів міста Вінниці. Коли вона поверталася у гуртожиток до неї підійшла незнайомка та повідомила страшну новину – на дівчині порча, і через це хворіє її батько. За збігом обставин у дівчини дійсно захворів батько.

Аби допомогти рідній людини, вона спочатку погодилась дати жінці усі гроші, що в неї були – 250 гривень, навіть хтіла йти до банкомату знімати ще 500 гривень. Цих грошей для ворожки виявилось замало, і вона попросила свою жертву зняти з себе золоті прикраси. Тоді дівчина зрозуміла, що жінка намагається її ошукати. Щоб піти від незнайомки, яка її наздоганяла, дівчина вдалася до хитрощів. Коли ворожка сказала їй згорнути в сумці гроші у папір та віддати їй, дівчина загорнула найменшу купюру, що в неї була – 20 гривень та зібралася йти. В цей час до жінок підійшли працівники карного розшуку.

Як з’ясувалося, цю ворожку вони розшукують майже місяць за скоєння аналогічного злочину. Нещодавно в її тенета потрапила 22-річна вінничанка, яка за зняття порчі віддала майже три тисячі гривень, золоті сережки, каблучку та шкіряну сумку. Наступного дня після нічного ритуалу зняття прокляття ворожка на зустріч з жінкою, щоб повернути їй гроші та цінні речі, не прийшла. Тоді ошукана вінничанка пішла до міліції.

За обома фактами шахрайств розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України. За такий злочин передбачено покарання до трьох років позбавлення волі.

Жертвами шахраїв, які пропонують «зняття порчі», «відведення біди», яка начебто загрожує людині, «зцілення» хворих родичів або інші способи нетрадиційного лікування, стають переважно жінки та дівчата, оскільки вони в більшості випадків, керуються емоціями, а не здоровим глуздом. Отже, якщо Вам людина запропонувала такі «послуги», ніколи не вступайте з нею в розмову. Пам’ятайте, перед Вами гарний психолог, у якого одна мета – заволодіти Вашими грошима та коштовностями. Отже, перед тим, як віддати гроші, подумайте, за що саме Ви платите.