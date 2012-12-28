Вінницькі пауерліфтери виграли чемпіонат області

У Немирові пройшов чемпіонат області серед чоловіків і жінок з пауерліфтингу. На старт вийшли 10 команд. Найкращі результати показали господарі і збірна Вінниці, яка повністю складалася з представників ДЮСШ № 5 Вінницького міського спорткомітету (голова – Іван Бондарчук).

Вагу у Немирові піднімали 8 представників обласного центру, 6 з яких стали призерами (два перших місця і 4 других). Зокрема, серед представників п’ятої спортшколи чемпіонами стали кандидат у майстри спорту Владислав Чиковський (вагова категорія до 83 кг) і Інна Григорчук (категорія до 53 кг).

На змаганні у Немирові відбирали кандидатів до збірної області з пауерліфтингу. Але остаточно склад обласної команди, яке поїде на Всеукраїнські змагання, визначатиметься на чемпіонаті Вінниччини 2013 року, який пройде 26 січня.