У зіткненні «дев’ятки» з маршруткою троє постраждалих

12:20, 28 грудня 2012
Вінниця
0 0

Водій легковика та пассажирки буса

27 грудня на автошляху Кременець – Біла Церква, поблизу села Пляхова Козятинського району, зіштовхнулися «ВАЗ 2109» та мікроавтобус «Mercedes-Benz», у салоні якого знаходилось двадцять пасажирів. Внаслідок аварії водій «дев’ятки» загинув на місці пригоди, а двоє пасажирів мікроавтобуса госпіталізовані до лікарні.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Трагедія сталась близько 14.00 години. 26-річний водій легковика, житель Калинівського району, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з пасажирським рейсовим мікроавтобусом сполучення «Вінниця – Козятин».

У момент зіткнення в салоні мікроавтобусу знаходилося 20 пасажирів. Дві жінки віком 51 та 61 року зі струсом головного мозку та переломом ключиці були госпіталізовані у лікарню.

Водій легковика отримав тілесні ушкодження несумісні з життям та помер на місці пригоди.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter