У зіткненні «дев’ятки» з маршруткою троє постраждалих

27 грудня на автошляху Кременець – Біла Церква, поблизу села Пляхова Козятинського району, зіштовхнулися «ВАЗ 2109» та мікроавтобус «Mercedes-Benz», у салоні якого знаходилось двадцять пасажирів. Внаслідок аварії водій «дев’ятки» загинув на місці пригоди, а двоє пасажирів мікроавтобуса госпіталізовані до лікарні.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Трагедія сталась близько 14.00 години. 26-річний водій легковика, житель Калинівського району, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з пасажирським рейсовим мікроавтобусом сполучення «Вінниця – Козятин».

У момент зіткнення в салоні мікроавтобусу знаходилося 20 пасажирів. Дві жінки віком 51 та 61 року зі струсом головного мозку та переломом ключиці були госпіталізовані у лікарню.

Водій легковика отримав тілесні ушкодження несумісні з життям та помер на місці пригоди.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».