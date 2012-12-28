Мовчан поміняє 8 керівників районів Вінниччини

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Іван Мовчан ініціює зміну 8 з 27 голів райдержадміністрації у Вінницькій області.

Про це Мовчан сказав журналістам на першій своїй прес-конференції після призначення, повідомляє Вінниця.Інфо.

«По районах на даний час ми готуємо 8 змін й серед 8 змін три ротації керівників у інші райони», - сказав він.

Мовчан додав, що окрім цього планується велике скорочення в обласних управліннях, підпорядкованих облдержадміністрації.

«…в нас змінюється структура – створюються департаменти, деякі ми об’єднуємо. По кадрах ми ще до кінця не визначились. Так з 29 управлінь залишиться близько 15. Зараз проводиться консультація з усіма заступниками. Маю намір найближчим часом влаштувати засідання «круглого столу» з усіма працівниками Вінницької ОДА та почути цих людей», - сказав він.

Губернатор Вінниччини планує також зміни серед своїх заступників, але поки що не визначився, хто піде зі своєї посади.

«Стосовно заступників – ми досить вдало з Миколою Васильовичем (Джигою – авт.) підібрали кадри – безумовно, що певні додаткові зміни будуть», - зазначив він, додавши, що «дуже легко приходити після слабкого керівника на посаду, а після сильного (мається на увазі Джига – авт.), системного – непросто і я це усвідомлюю».

Окрім того, в роботі обласної влади буде запроваджений чіткий синхронний алгоритм роботи усіх управлінь і відомств.

«Мене ніколи не влаштовувала робота чиновника й порядок виконання його роботи. Тому найближчим часом буде визначено чіткий синхронний алгоритм роботи усіх управлінь і відомств ОДА, усіх районів і я і мої помічники будуть бачити усю картинку виконання конкретних завдань чиновниками. Я впевнений, що якщо ставити завдання і контролювати його виконання, то результат буде», - сказав Мовчан.