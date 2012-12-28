На вихідні очікується холод та сніг

Вночі до ...-12

На вихідні дні Україну очікує зниження температури повітря, місцями пройде невеликий сніг. Середня температура повітря складе -7/-5 градусів вночі і -3/-1 вдень.



У центральних регіонах найближчої ночі -7/-5 градусів, вдень -4/-2. Очікується невеликий сніг. У неділю без опадів. Вночі -12/-10 градусів, денна температура -5/-3. У понеділок вночі термометри покажуть близько -7/-5 градусів, вдень -3/-1, мінлива хмарність. Вітер північно-західний, західний, 5-10 м / с.



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