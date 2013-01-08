Рятувальники витягнули з ополонки безхозного коня

6 січня о 10:33 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №7 смт. Літин надійшло повідомлення про те, що поблизу с. Івча Літинського району на ставку провалився під лід кінь.



Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.



Місцеві рятувальники, які одразу виїхали на місце пригоди, з’ясували, що на відстані 20 метрів від берега в ополонці борсається кінь. Працівники служби «101» підібрались до тварини на безпечну відстань, та за допомогою рятувальної мотузки витягнули її з води.



Хто є власником коня, на даний час з’ясовується.

