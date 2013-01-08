Кубок Палацу дітей і юнацтва виграли господарі

У спортивній залі Вінницького міського Палацу дітей та юнацтва ім. Лялі Ратушної за підтримки обласного відділення Національного олімпійського комітету України відбувся 5-й відкритий міжобласний турнір з міні-футболу. За новорічний Кубок ВМПДЮ з 3 по 5 січня боролися юні футболісти 2003 року народження і молодші.

В турнірі взяли участь 7 колективів: господарі майданчика, збірна дитячої футбольної школи «Новатор» (Хмільницький), ДЮСШ «Темп» (Вінниця), ДЮСШ «Спартак» (Вінниця), Вінницька обласна ДЮСШ «Блохіна – Бєланова», ДЮСШ «Колос» (Вінниця) та ФК «Селище» (Вінницький район).

Грали за коловою системою.

Переможцем стала команда ВМПДЮ (тренер – Микола Кривов’язюк, капітан – Саша Бондаренко). Вона з нищівними рахунками вигравала матч за матчем – 8:0, 8:1, 13:0, 10:1, 7:0 та 8:0! На 2-у місці – хмельницький «Новатор», на 3-у – ДЮСШ «Темп». Найкращим гравцем турніру визнано лідера збірної ВМПДЮ Іллю Збитковського. Він забив понад десяток голів при тому, що виконував функції півзахисника.

Голова обласного відділення НОК України Федір Новік підготував грамоти, кубки і літературу на олімпійську тематику для переможців й призерів змагань. Кожен учасник турніру отримав ще й новорічний подарунок.