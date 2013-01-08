Русин обіцянкине не дотримав: «перетягує» у Вінницю закарпатців

В обласному УМВС особовому складу міліції представили нових керівників слідства та громадської безпеки.

Про це повідомляє СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Наказом МВС України від 28 грудня 2012 року першим заступником начальника УМВС України у Вінницькій області - начальником слідчого управління призначено полковника міліції Сергія Вучкана, який до цього часу працював заступником начальника – начальником кримінальної міліції УМВС в Закарпатській області.

Цим же наказом заступником начальника УМВС – начальником міліції громадської безпеки призначений підполковник міліції Гебеш Олександр Іванович, який донедавна очолював Ужгородський міський відділ міліції УМВС в Закарпатській області.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, призначений начальником обласного управління МВС України у Вінницькій області Віктор Русин 13 грудня на першій прес-конференції для вінницьких журналістів повідомив про грядущу 50%-ву ротацію усіх керівників управлінь та райвідділів у області.

Начальник УМВС у Вінницькій області тоді заявив, що окрім того будуть замінені на своїх посадах заступник начальника по громадській безпеці Микола Бокша та перший заступник начальника управління, він же заступник начальник слідчого управління Сергій Григорчук. Вони підуть на інші посади. А їхні місця займуть молоді управлінці.

Віктор Русин сказав, що притримується тієї думки, що керувати на місцях мають місцеві. Лише раз на 5-7 років їх треба міняти по районах.

– Тому обіцяю, що жоден з керівник з Закарпатського управління внутрішніх справ, яке я раніше очолював, на Вінниччину не приїде, - сказав головний міліціонер області.