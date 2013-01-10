Мовчан дав 9 місяців на ліквідацію заборгованості
Підприємства-банкрути винні вінничанам 7,5 мільйона гривень
Голова облдержадміністрації Іван Мовчан зобов'язав керівників усіх рівнів протягом 9 місяців ліквідувати заборгованість по виплаті зарплати в області.
Про це губернатор заявив на нараді, яка відбулась в облдержадміністрації.
Станом на 1 грудня 2012 року сума боргу з виплати заробітної плати на Вінниччині становила 14,7 мільйона гривень.
6,7 млн. грн. - на економічно активних підприємствах, 7,5 млн. грн. - на підприємствах-банкрутах. В області нараховується 44 підприємства-банкрути, які заборгували свої працівникам 7,5 млн. грн.
З них 19 підприємств перебуває у процедурі банкрутства три і більше років.
Коментуючи ситуацію зі станом виплати зарплат, голова облдержадміністрації Іван Мовчан зазначив, що бюджетної заборгованості в області немає.