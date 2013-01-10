42 посадовця - у «чорному списку» Держгірпромнагляду

898 порушень правил з охорони праці виявили у грудні 2012 року інспектори теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

Повідомляє прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

Як наслідок, призупинено роботу 99 одиниць устаткування та техніки, накладено 64 штрафи, в тому числі 19 — на перших керівників.

Всього ж упродовж 2012 року до «чорного» списку керівників, які не усувають виявленні порушення під час планових перевірок, потрапило 42 посадовці. Всіх їх оштрафовано.