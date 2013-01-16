Знайома хотіла звеселити в’язня невідомою травичкою

У ході перевірки оперативної інформації працівники оперативного відділу Вінницької установи виконання покарань (№1) зупинили спробу передачі забороненої речовини, - «сюрприз» ззнайшли під час догляду передачі, яку передавала громадянка.

Про це повідомляє головний спеціаліст (у зв’язках із ЗМІ та громадськістю) управління ДПтС України у Вінницькій області Ірина Шаповалова.

Під час догляду у пачці цигарок «BOND» було виявлено та вилучено речовину рослинного походження зеленого кольору в подрібненому стані вагою 5 грам. Подруга колишньої дружини, 23-річна мешканка м. Вінниця, адресувала свою передачу 29-річному ув’язненому, який утримується в пенітенціарній установі за вчинення катування та незаконне позбавлення волі людини.

За даним фактом було викликано працівників Першого ВМ ВМВ УМВС України у Вінницькій області, складено відповідні матеріали та направлено вилучену речовину на дослідження.