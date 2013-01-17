Двоє дітей отруїлись чадним газом, а бабуся - загинула

16 січня о 12:10 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №27 смт Піщанка надійшло повідомлення про те, що на вул. Матросова в приватному будинку було виявлено тіло 73-річної власниці. Як з’ясувалося, жінка загинула через отруєння чадним газом, витік якого стався внаслідок несправності пічного опалення (грубки).

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.



Того ж дня у квартирі на вул.Червоноармійська в обласному центрі 4-річна дівчинка та 9-річний хлопчик відчули себе погано. Батьки викликали карету швидкої медичної допомоги яка доставила дітей у обласну дитячу лікарню. Після медичного обстеження лікарі встановили попередній діагноз - отруєння чадним газом. Діти госпіталізовані у реанімаційне відділення для встановлення остаточного діагнозу. На даний час стан постраждалих задовільний.



Наступного дня вінницьким рятувальникам повідомили, що на вул. Келецька близько 02:30 отруївся чадним газом чоловік, 1984 року народження. Медики каретою швидкої допомоги доставили потерпілого у міську клінічну лікарню № 1 у реанімаційне відділення. Наразі стан вінничанина задовільний, загрози життю немає.