Головного механіка відсторонили від роботи
Він та керівник підприємства не знають правил безпеки
Під час перевірки відокремленого підрозділу державного територіально-галузевого об’єднання «Південно-західна залізниця» — Жмеринський будівельно-монтажний поїзд №649 головному механіку було заборонено виконувати роботи підвищеної небезпеки.
Про це повідомляє прес-служба територіального управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.
Механік не пройшов навчання та перевірку знань Правил безпеки систем газопостачання.
Під час перевірки було виявлено, що і керівник підприємства не пройшов навчання та перевірку знань Правил безпеки систем газопостачання. На підприємстві не проводяться тренувальні заняття з обслуговуючим персоналом за планами локалізації та ліквідації можливих аварій в системі газопостачання.
За виявлені порушення вимог нормативних актів з охорони праці та промислової безпеки головного механіка притягнуто до адміністративної відповідальності.