Головного механіка відсторонили від роботи

Під час перевірки відокремленого підрозділу державного територіально-галузевого об’єднання «Південно-західна залізниця» — Жмеринський будівельно-монтажний поїзд №649 головному механіку було заборонено виконувати роботи підвищеної небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба територіального управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

Механік не пройшов навчання та перевірку знань Правил безпеки систем газопостачання.

Під час перевірки було виявлено, що і керівник підприємства не пройшов навчання та перевірку знань Правил безпеки систем газопостачання. На підприємстві не проводяться тренувальні заняття з обслуговуючим персоналом за планами локалізації та ліквідації можливих аварій в системі газопостачання.

За виявлені порушення вимог нормативних актів з охорони праці та промислової безпеки головного механіка притягнуто до адміністративної відповідальності.