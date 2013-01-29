Теплицькій владі дали місяць

До кінця І кварталу розробити комплекс заходів за кожним напрямом соціально-економічного розвитку регіону. Таке завдання поставив голова обласної державної адміністрації Іван Мовчан під час співбесіди з головами Теплицької райдержадміністрації, районної ради та селищним головою Теплика.

Про це повідомляє сайт Вінницької ОДА.

Традиційно, керівники профільних управлінь та служб області оцінювали сучасний соціально-економічний стан Теплицького регіону та висловлювали власні рекомендації щодо подальшого його розвитку.

Відтак, медична сфера району увійшла у 2013 рік з непоганими показниками: на 45 % зросли видатки на 1 ліжко-день, збільшився обсяг фінансування на невідкладну допомогу, проведено поточні ремонти на 30-ти ФАПах, здійснено оптимізацію лікарняних ліжок, не задіяних на повну потужність. Водночас потребує уваги залучення молодих спеціалістів на первинну ланку медичної допомоги, завершення ремонтних робіт в амбулаторіях та ФАПах, відпрацювання пропозицій та плану заходів щодо подальшої долі незавершеного медичного довгобуду в Теплику.

Освітня галузь регіону відзначається напруженою мережею загальноосвітніх навчальних закладів: в районі функціонує 1 школа чисельністю до 20 учнів та 5 – із наповнюваністю до 40 школярів, причому учнівський контингент має динаміку до зменшення. Тож голова обласної державної адміністрації Іван Мовчан доручив керівництву Теплицького регіону розробити детальний план заходів по тих школах, які потрапляють під реорганізацію, враховуючи організацію підвезення, потребу в шкільних автобусах, та акцентував увагу на необхідності активізації роботи з облаштування внутрішніх вбиралень у навчальних закладах району.

Позитивна динаміка спостерігається в агропромисловому комплексі Тепличчини: регіон має найбільшу кількість молокоприймальних пунктів (34), усі молокоздавачі району уклали договори та мають розрахункові книжки, а чисельність фермерських господарств, що функціонують в регіоні, забезпечує Теплицькому району другу сходинку в області за цим показником. Разом з тим, начальник головного управління агропромислового розвитку ОДА Микола Неїлик рекомендував керівництву Тепличчини збільшити посіви кукурудзи та вжити заходів щодо реконструкції старих фермерських приміщень.

Що стосується розвитку малого підприємництва, то, незважаючи на позитивну динаміку, район потребує розширення реального сектору економіки, відтак, на часі – створення нових робочих місць та стимулювання розвитку бізнесових структур на території регіону.

Окрім того, голова облдержадміністрації Іван Мовчан доручив керівництву Тепличчини провести поточні ремонти у регіональних закладах культури, активізувати роботу з упорядкування наявних сміттєзвалищ, у рамках програми «Доступне житло» звести протягом року житловий будинок та забезпечити здійснення робіт з благоустрою райцентру, наголосивши при цьому, що до кінця І кварталу очільники району повинні розробити комплекс заходів за кожним напрямом соціально-економічного розвитку регіону.