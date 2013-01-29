Юні футзалісти змагатимуться у Могилеві, Барі і Іллінцях

Вихідними, 2–3 лютого, відбудеться ІІІ, півфінальний, етап чемпіонату Вінницької області з футзалу серед дитячо-юнацьких команд 2000–2001 р.н. 12 збірних розбиті на 3 групи.

В групі «А» стартують ДЮСШ Могилева-Подільського, Жмеринки, Ямполя і «Нива-Світанок» (Вінниця). В групі «В» поборються ДЮСШ Бара, Літина, ім.Блохіна-Бєланова-2 (Вінниця) і Козятина. В групі «С» за вихід до фіналу змагатимуться ДЮСШ Ладижина, Іллінців, ім. Блохіна-Бєланова-1 і збірна Тульчинської школи-інтернату. Команди, які вказані першими, будуть господарями майданчиків.

По два кращі колективи з кожної групи виходять до фіналу, який відбудеться 10 лютого в Вінниці, у спортивному комплексі «Колос».