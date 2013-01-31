Вболівальники вимагали повернути “Ниву”

30 січня в обідній час біля башти у сквері Козицького зібрались близько 200 відданих уболівальників “Ниви”. Скандуючи нивівські речівки, вони маршем пройшли до міськради, а згодом і до облдержадміністрації. На цих пікетах фани вимагали повернення команди, яка збирала на стадіоні тисячі вболівальників, мала славну історію і гідно представляла наше місто на стадіонах України. Також було передано лист-звернення до голови ОДА Івана Мовчана – з проханням посприяти відродженню футболу у міcті над Бугом.

– Повернення «Ниви» – це мрія тисяч вінничан. Без Великого футболу ми не уявляємо свого життя, – сказав один з організаторів заходу Денис Дем’яник. – Тому такі акції будуть повторюватись, це був лише початок.

Екс-воротар “Ниви” Олег Остапенко відзначив, що ця акція стане першою цеглинкою у фундаменті відродження великого футболу у Вінниці. Він обіцяв у разі відродження команди майстрів забезпечити прозорість її роботи і навіть пропонував ввести представника фан-групи до структури клуби, як це зроблено у “Карпатах” (Львів)

– Головне, щоб вінницька футбольна команда майстрів була реанімована. Нехай це буде поки що колектив фізкультури або клуб другої ліги, але наш ФК має жити, – підкреслив Олег Остапенко. – Ми підготували програму відродження вінницького футболу (починаючи від ДЮСШ і юнацьких команд до рівня першості області і клубу майстрів), яка буде діяти в разі забезпечення необхідного фінансування.

До речі, у суботу, другого лютого, відбудеться засідання президії Вінницької обласної федерації футболу, де обговорюватиметься подальша доля “Ниви”.

