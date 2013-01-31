Пенсіонер здавав житло під притон та «нарколабораторію»

Працівниками Барського райвідділу міліції встановлено, що 67-річний пенсіонер, житель одного з сіл Барського району надавав своє помешкання для виготовлення та вживання наркотиків за грошову винагороду 50-річному жителю цього ж району.

Про це повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області.

В діях господаря будинку вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 317 КК України: організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також надання приміщення з цією метою.

Такі правопорушення караються позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років.