Пенсіонер здавав житло під притон та «нарколабораторію»
11:30, 31 січня 2013Вінниця
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Молодшому товаришу
Працівниками Барського райвідділу міліції встановлено, що 67-річний пенсіонер, житель одного з сіл Барського району надавав своє помешкання для виготовлення та вживання наркотиків за грошову винагороду 50-річному жителю цього ж району.
Про це повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області.
В діях господаря будинку вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 317 КК України: організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також надання приміщення з цією метою.
Такі правопорушення караються позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років.
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