У фермерші вкрали тонну соняшнику
11:45, 31 січня 2013Вінниця
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Любителі полускати?
До міліції Тростянецького району надійшла заява від голови фермерського господарства с. Демидівка, місцевої жительки.
Жінка повідомила про те, що в ніч на 29 січня з орендованого складського приміщення господарства, шляхом пошкодження вікна, скоєна крадіжка близько 1 тони насіння соняшника.
Як повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області, в ході проведення оперативних заходів працівниками міліції встановлено, що правопорушення скоїв 44-річний житель цього ж села.
Крадене вилучено.
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