У фермерші вкрали тонну соняшнику

До міліції Тростянецького району надійшла заява від голови фермерського господарства с. Демидівка, місцевої жительки.

Жінка повідомила про те, що в ніч на 29 січня з орендованого складського приміщення господарства, шляхом пошкодження вікна, скоєна крадіжка близько 1 тони насіння соняшника.

Як повідомляє СГЗ УМВС у Вінницькій області, в ході проведення оперативних заходів працівниками міліції встановлено, що правопорушення скоїв 44-річний житель цього ж села.

Крадене вилучено.