Автомобіль-фантом зупинили даішники

30.01.13 р о 20:00 працівниками ВДАІ м.Вінниця під час несення служби по нагляду за дорожнім рухом в м.Вінниці по вул. Хмельницьке шоссе був зупинений автомобіль «Ауді 100». За його кермом перебував непрацюючий 41-річний житель села Хоменки Шаргородського району не працює.

Про це повідомляє Державтоінспекція у Вінницькій області.

Під час перевірки даного автомобіля було встановлено, що державний знак не належить жодному автомобілю та номер кузова знятий з обліку в 2005 році. Автомобіль поставлено на арештмайданчик.