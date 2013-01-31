Гройсману та Мовчану сподобався хрін
Скушутвали на фабриці
31 січня мер міста Володмиир Гросман та голова Вінницької ОДА Іван Мовчан відвідали Вінницька харчосмакова фабрика. Минулого року фабрика ввела в експлуатацію лінію з виробництва соусів і приправ.
Про це з посиланням на голову правління підприємства Любов Семенюк повідомляє ВІННИЦЯ.Інфо.
- В нову лінію, потужністю 8 тисяч банок на годину, харчосмакова фабрика інвестувала 5,4 млн. гривень, каже Семенюк. - Запуск нової лінії дозволив підприємству розширити асортимент продукції до 50 найменувань і збільшити обсяг випуску готової продукції на 25%.
Переконатися в якості продукції, що випускається Вінницька харчосмакова фабрика продукції приїхали голова Вінницької обласної державної адміністрації Іван Мовчан та мер Вінниці Володимир Гройсман.
Вони особисто спробували свіже випущеного хрону і гірчиці, намастивши їх на бутерброди і запили все квасом, який випускає фабрика.
Довідка
Вінницька харчосмакова фабрика зареєстрована як приватне акціонерне товариство і займається виробництвом консервованих соусів, приправ, сухих продуктів харчування з круп і борошна, а також бочкового квасу під торговою маркою "ВІНХАРЧОСМАК".
Підприємство створено в 1999 році на базі Вінницького заводу продтоварів.
80,259% акцій підприємства належить голові правління підприємства Любові Семенюк.
2011 Вінницька харчосмакова фабрика закінчила з чистим прибутком 1961000 гривень, збільшивши чистий дохід на 17,41% або на 6964000 гривень порівняно з 2010 роком до 46968000 гривень.