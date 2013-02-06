Вінничанина засудили за розповсюдження дитячої порнографії

Мешканця Шаргородського району Вінниччини, який протягом двох років через мережу Інтернет розповсюджував порно за участі дітей та підлітків, позбавили волі на 5 років.

Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.

«Злочинну діяльність затриманого було зупинено працівниками Відділу боротьби з кіберзлочинністю. Як стало відомо, житель Шаргородського району зареєструвався в одній з соціальних мереж та розміщував і розповсюджував відеоролики порнографічного характеру за участю дітей та підлітків. Злочинець, що розповсюджував дитячу порнографію отримав п'ять років позбавлення волі з іспитовим строком три роки», йдеться у повідомленні.

Слідчим відділом було порушено кримінальну справу за ч.4 ст.301 КК України (розповсюдження відеопродукції порнографічного характеру, яка містить дитячу порнографію).

Зі слів чоловіка, відеоролики він знаходив на Інтернет-сторінках інших користувачів та копіював на свою. Затриманий не знав, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність.

За рішенням суду протягом трьох років засуджений позбавлений права займати посади, пов'язані з навчанням або вихованням дітей