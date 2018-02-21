Місія ОБСЄ зафіксувала зосередження великої кількості озброєння бойовиків під Луганськом

СММ здійснила моніторинг відведення озброєння, що передбачено Комплексом заходів із виконання Мінських угод і Рамковим рішенням про відведення озброєння калібром до 100 мм, а також Мінським меморандумом.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляють, що зафіксували значне зосередження озброєння біля окупованих селищ Шимшинівка та Мирне у Луганській області.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 19 лютого до 19:30 20 лютого, який опубліковано сьогодні на сайті ОБСЄ.

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Зокрема, СММ продовжила здійснювати моніторинг відведення озброєння, що передбачено Комплексом заходів із виконання Мінських угод і Рамковим рішенням про відведення озброєння калібром до 100 мм, а також Мінським меморандумом.

"19 лютого в непідконтрольному урядові районі безпілотний літальний міні-апарат (БПЛА) СММ зафіксував 5 нерухомих самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм) за 1 км на північний захід від населеного пункту Шимшинівка (27 км на північний захід від Луганська), які розміщені там із порушенням ліній (координат) відведення", - сказано у звіті.

Також поблизу Шимшинівки спостерігачі зафіксували значну кількість іншого озброєння, і зокрема, 11 танків (один Т-72 та десять Т-64) і 20 бронетранспортерів (МТ-ЛБ), на 7 з яких були встановлені зенітні установки (ЗУ-23), 7 машин управління вогнем артилерії (одна БТР-60ПБ і шість серії 1ВХХ) і 21 вантажівку військового типу.

Окрім того, 19 лютого міні-БПЛА СММ зафіксував значну кількість одиниць озброєння та іншої техніки поблизу населеного пункту Мирне (28 км на південний захід від Луганська), а саме: 21 танк (вісімнадцять Т-64 і три Т-72), 12 буксируваних гаубиць (Д‑30 «Жаба», 122 мм), 8 самохідних гаубиць (2С1), 15 мінометів (2Б9 «Волошка», 82 мм) і 6 протитанкових гармат (МТ-12 «Рапіра», 100 мм).

Разом з тим, в тому районі було помічено також 57 бойових машин піхоти (п'ятдесят три БМП-1 і чотири БМП-2), 15 бронетранспортерів (МТ-ЛБ), 2 броньовані розвідувальні машини (БРДМ-2 та БРМ-1К), 2 броньовані ремонтно-евакуаційні машини (ВТ-55), 2 встановлені на вантажівки зенітні установки (ЗУ-23), 1 інженерну машину (МДК-3), 1 установку розмінування (УР-77) та 2 мінні загороджувачі (ГЗМ-3).