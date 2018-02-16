Місія ОБСЄ розповіла про "найгірший день" на Донбасі з березня минулого року

За словами заступника голови СММ ОБСЄ, минулого тижня на Донбасі зафіксовано близько 1 тис. випадків використання забороненого озброєння.

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) упродовж минулого тижня зафіксувала щонайменше 1 тис. випадків використання забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як повідомив сьогодні під час брифінгу перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, із цієї кількості – принаймні 360 випадків застосування реактивних систем залпового вогню.

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«Останнього тижня, який мало чим відрізнявся від багатьох інших до нього, ми стали свідками мінливої ситуації з безпекою на сході України. Різниця в кількості щоденних порушень режиму припинення вогню була разючою, зокрема, в Луганській області. Наприклад, у понеділок ми не зафіксували жодного порушення режиму припинення вогню у всій області. Однак до середи наші спостерігачі, особливо ті, що працюють у західній частині області, стали свідками різкого сплеску насильства. У середу, 7 лютого, вони зафіксували в Луганській області понад 3 тис. порушень режиму припинення вогню із застосуванням озброєння, яке повинно було бути відведено відповідно до Мінських домовленостей», - сказав він.

За словами Хуга, середа фактично стала найгіршим днем з березня 2017 року за кількістю випадків застосування такого озброєння.

«Упродовж тижня ми встановили, що таке озброєння використовували щонайменше 1 тис. разів, включно з принаймні 360 випадками застосування реактивних систем залпового вогню», - сказав він.

Також, за словами Хуга, минулого тижня спостерігачі місії зафіксували 15 одиниць озброєння, розміщеного із порушенням узгоджених ліній відведення, 9 – у підконтрольних уряду районах, 6 – у непідконтрольних.