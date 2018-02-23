На Донбасі місцевим бойовикам наказали терміново формувати батальйони для участі у війні в Сирії - ІС

Батальйони наказано комплектувати виключно з числа місцевих бойовиків, не включаючи до них російських найманців.

Бойовики на Донбасі отримали наказ про термінове формуванні батальйонів для участі у збройному конфлікті в Сирії

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат України Дмитро Тимчук.

За його словами, батальйони наказано комплектувати виключно з числа місцевих бойовиків, не включаючи до них російських найманців.

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«Командування «1 АК ДНР» і «2 АК ЛНР» отримали наказ про термінове формуванні 2-х батальйонів (по 500 осіб кожний) для участі у збройному конфлікті в Сирії. Батальйони наказано комплектувати виключно з числа місцевих бойовиків, не включаючи до них російських найманців. Серед командування бойовиків поширюється інформація про те, що даний наказ викликаний великими втратами російських ЧВК у Сирії останнім часом. Також командування обох «армійських корпусів» висловлює критичні зауваження до цього наказу, вказуючи на проблему хронічної неукомплектованості особовим складом частин і підрозділів «1 АК ДНР» і «2 АК ЛНР»», - написав Тимчук.