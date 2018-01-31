Окупанти планують обговорити питання інтеграції "ЛНР/ДНР" до складу Росії – ІС

Це питання планують обговорити в Донецьку 15 лютого.

У Донецьку 15 лютого окупанти планують обговорити питання інтеграції терористичних організацій «ЛНР/ДНР» до складу РФ.

Про це повідомив координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат України Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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«15 лютого ц.р. в Донецьку заплановано засідання «інтеграційного комітету «Росія-Донбас» з обговоренням питань інтеграції «ЛНР/ДНР» до складу РФ. У зазначеному заході передбачена участь як представників «ЛНР/ДНР», так і державних службовців РФ (попередньо, російську сторону представлятимуть керівники середньої ланки Ростовської області)», - написав він.

Раніше в Держдумі РФ заявляли, що окупований Донбас, якщо не враховувати рівень життя, за устроєм мало чим відрізняється від Росії.